Corea del Sud: strage di Halloween, il parlamento mette in stato d’accusa il ministro dell’Interno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto accusa sono finiti anche i vertici della polizia, in particolare dopo la pubblicazione delle trascrizioni di telefonate nelle quali cittadini che si trovavano a Itaewon avvertivano le autorità del pericolo imminente prima della tragedia. Il ministro Lee si è scusato per le carenze nella risposta al disastro, ma si è sempre rifiutato di dimettersi assicurando che la sua priorità è quella di assumere misure per evitare il ripetersi di simili tragedie. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, da parte sua, ha ripetutamente respinto la richiesta dall’opposizione di licenziare Lee e ha duramente criticato la mozione presentata dai democratici. “Questo sarà ricordato come un episodio vergognoso della nostra storia parlamentare”, ha commentato in un comunicato l’ufficio di presidenza. (Git)