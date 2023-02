Roma: assessora Lavori pubblici, completata riqualificazione Villa Borghese, più sicurezza e decoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo completato il restyling del viale di Villa Borghese, si è trattato di un cantiere molto delicato in cui oltre al rifacimento dell'asfalto, sono stati ripristinati i lati delle carreggiate dove insistono importanti opere d'arte. Ringrazio la Sovrintendenza Capitolina per la preziosa collaborazione e il Csimu per la professionalità. Questi lavori riguardano sia la messa in sicurezza, sia il decoro di una strada molto frequentata dai romani e dai turisti, in uno dei luoghi più belli di Roma. Procediamo con le altre grandi arterie della capitale", dichiara l'assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. (segue) (Com)