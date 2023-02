Torino: Zangrillo, studente ferito, un plauso ai carabinieri per lavoro che ha portato a individuare i presunti responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al generale Lunardo, alle donne e agli uomini dell'Arma giunga il mio sincero ringraziamento per il lavoro che ha portato a individuare i presunti responsabili di un gesto tanto scellerato quanto incomprensibile". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, complimentandosi con i carabinieri del Comando provinciale di Torino, che questa mattina hanno fermato cinque giovanissimi per il lancio della bicicletta che ha gravemente ferito uno studente di 23 anni ai Murazzi del Po. "Un plauso anche ai giovani che, con le loro testimonianze, hanno contribuito alle indagini, dimostrando di avere ben chiari senso civico e legalità. A Mauro e alla sua famiglia rinnovo i miei sentimenti di vicinanza, con l'augurio che possano presto lasciarsi alle spalle questa brutta vicenda", conclude. (Rin)