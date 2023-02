Iraq: premier Al Sudani annuncia prima bozza della legge su petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Muhammad Shia al Sudani, ha annunciato una prima bozza della legge sul petrolio e sul gas che “è attualmente in fase di revisione tra Baghdad ed Erbil”. Lo ha dichiarato il premier durante una conferenza stampa, secondo l’agenzia di stampa “Shafaq”. "La legge sul petrolio e sul gas è uno degli obiettivi del governo, e c'è un disegno di legge in circolazione tra il ministero federale del Petrolio e il ministero delle Risorse naturali della regione del Kurdistan", ha affermato il premier. Il contenzioso petrolifero tra Baghdad ed Erbil dura da diversi anni. Dal 2017, infatti, dopo le tensioni relative al referendum sull’indipendenza del Kurdistan organizzato da Erbil e dichiarato incostituzionale da Baghdad, il governo curdo ha agito in maniera indipendente nelle attività di estrazione ed esportazione di greggio e gas, sfruttando la mancanza di un regolamento preciso per l’uso delle risorse del Paese. (Res)