Germania-Russia: ministro Difesa Pistorius, un mondo senza Putin sarebbe migliore

- Un mondo “senza” il presidente russo, Vladimir Putin, sarebbe “migliore, lo dico chiaro e tondo”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. In merito alle minacce di impiegare le armi atomiche rivolte da alcuni propagandisti russi alla Germania per il sostegno che fornisce all'Ucraina, Pistorius ha affermato: “Non mi fanno affatto paura”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha aggiunto che “una cosa è quanto accade all'interno” della Russia e “altro è ciò che avviene nella propaganda”. Secondo Pistorius, “alla fine, nessuno di noi sa che sta facendo Putin, ma ciò non deve impedirci di fornire un appoggio ragionevole di concerto ai nostri alleati” al Paese aggredito dalla Russia. (Geb)