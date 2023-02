Mps: nel 2022 in calo crediti deteriorati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2022 la percentuale di copertura dei crediti deteriorati si è attestata al 48,1 per cento, in riduzione rispetto al livello di copertura registrato al 30 settembre 2022 (pari a 53,6 per cento) principalmente per effetto del calo della percentuale di copertura delle sofferenze (che passa dal 70,2 per cento al 30 settembre 2022 al 65,1 per cento al 31 dicembre 2022) e delle inadempienze probabili (che passa dal 39,8 per cento al 30 settembre 2022 al 37,5 per cento al 31 dicembre 2022). Lo rende noto Mps, nella nota sui risultati al 31 dicembre. Lo stock dei crediti deteriorati lordi è pari a 3,3 miliardi di euro, in calo di circa il 20 per cento. (Rin)