Energia: Iea, rinnovabili forniranno 90 per cento domanda globale di elettricità entro tre anni

- Il settore energetico si sta avvicinando a "un punto critico" a causa delle emissioni di anidride carbonica: per questo motivo le energie rinnovabili e le fonti più pulite sono destinate a fornire quasi tutta la nuova domanda globale di elettricità nei prossimi tre anni. È quanto ha previsto l'Agenzia internazionale per l'energia (Iea), che ha dichiarato di aspettarsi che la domanda aumenti "a un ritmo molto più veloce" rispetto alla media prevista del 3 per cento sino al 2025. Keisuke Sadamori, direttore dell'ufficio per la sicurezza energetica presso l'Iea, ha affermato di aspettarsi che le energie rinnovabili e l'energia nucleare soddisfino oltre il 90 per cento della domanda globale entro il 2025. La previsione arriva dopo un anno turbolento per il settore energetico a seguito della guerra in Ucraina, una fase in cui l'Europa ha dovuto sfruttare i combustibili fossili e rimettere in funzione le centrali a carbone in risposta alla crisi energetica. Ma per Sadamori la guerra e la successiva crisi energetica hanno costretto l'Europa a prendere "misure più solide" a livello sistemico, tra cui una maggiore attenzione all'efficienza energetica e una più rapida diffusione delle rinnovabili. (Rel)