Marocco-Germania: scambi commerciali sono pari a 4,9 miliardi di euro nel 2022

- Gli scambi commerciali totali tra Marocco e Germania ammontano a 4,9 miliardi di euro per l'anno 2022. Lo ha reso noto la Camera di commercio e industria tedesca in Marocco in una nota, sottolineando che "l'anno 2022 ha segnato una svolta nel livello di cooperazione economica marocchino-tedesca, che sta assumendo oggi una nuova dimensione, poiché gli scambi commerciali totali hanno raggiunto 4,9 miliardi di euro nel 2022”. Secondo la nota, il Marocco si colloca al 57esimo posto nella classifica mondiale dei partner economici della Germania, davanti a Tunisia (58) e Algeria (62)". La stessa fonte ha aggiunto che le esportazioni tedesche in Marocco sono ammontate a 2,8 miliardi di euro, con un aumento del 30 per cento rispetto al 2021, osservando che questa cifra riflette una crescita notevole, che è tra le più forti rispetto ad altri Paesi. Anche le esportazioni marocchine verso la Germania, sono aumentate del 32 per cento rispetto al 2021, che equivale a 2,1 miliardi di euro. (Res)