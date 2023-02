Algeria: ministro Esteri Lamamra partecipa a un incontro sulla governance in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha partecipato ieri, in qualità di rappresentante del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, in videoconferenza a un incontro di alto livello sulla governance in Africa, organizzato sotto gli auspici del Meccanismo africano di revisione. Lo ha riferito un comunicato del ministero degli Esteri algerino, affermando che questo incontro, che si svolge in preparazione della 36esima sessione del vertice dell'Unione africana, che si terrà ad Addis Abeba il 18 e 19 febbraio 2023, è stato dedicato allo studio di rapporti di revisione presentati da diversi paesi africani, tra cui Lesotho, Ciad, Comore, Repubblica di Guinea e Sudan, con l'obiettivo di completare il rapporto annuale dell'African Peer Evaluation Mechanism sullo stato generale della governance in Africa. Nelle sue osservazioni, il ministro Lamamra ha sostenuto la necessità di rivitalizzare il ruolo del meccanismo africano di revisione tra pari come strumento chiave per un'azione africana congiunta per ridurre i conflitti e promuovere la democrazia e lo sviluppo. (Res)