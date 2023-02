Algeria-Turchia: presidente Tebboune a omologo Erdogan, disponibili a inviare ulteriori aiuti a terremotati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, in cui ha rinnovato le sue "sincere condoglianze per le vittime del devastante terremoto che ha colpito vaste aree del sud-est della Turchia". Lo ha riferito la presidenza in un comunicato, secondo cui Tebboune ha affermato: "L'Algeria è dalla parte della sorella Turchia, per superare questa prova che ha colpito il fraterno popolo turco". Tebboune ha anche espresso la disponibilità dell'Algeria a "fornire e inviare altri aiuti". Da parte sua, il presidente turco ha ringraziato l'omologo algerino per avergli offerto aiuto e assistenza sin dalle prime ore della dolorosa tragedia. (Ala)