Somalia: violenze a Las Anod, Onu chiede apertura di un'indagine

- Le Nazioni Unite ha chiesto un'indagine sulle violenze avvenute nella città somala di Las Anod, nell'autoproclamata repubblica del Somaliland, dove almeno 50 persone sono state uccise durante due giorni di combattimenti tra le truppe del governo regionale e le milizie locali. "Sono preoccupato per le notizie secondo cui gli scontri continuano oggi e hanno provocato nuove vittime", ha dichiarato in una nota l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. "Queste uccisioni arrivano appena un mese dopo che almeno 20 mila persone sono state sfollate a causa degli scontri a Las Anod, e potrebbero contribuire a ulteriori sfollamenti, peggiorando la già fragile situazione umanitaria nella regione. Chiedo alle autorità di svolgere un'indagine credibile e imparziale sugli scontri per determinare i responsabili e per ritenerli responsabili in processi equi", ha aggiunto. Il bilancio delle Nazioni Unite è il doppio di quello avanzato lunedì scorso da diverse fonti locali. Ieri il presidente della Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, ha chiesto di porre immediatamente fine alle ostilità in corso a Las Anod in seguito alle proteste scatenate dalla morte di un giovane politico locale e due militari sono morti nell'attacco condotto da uomini armati contro l'hotel Hamdi. (segue) (Res)