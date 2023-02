Somalia: violenze a Las Anod, Onu chiede apertura di un'indagine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione, Mohamud ha chiesto un immediato cessate il fuoco a Las Anod, aggiungendo che le parti che si contendono l'area circostante - le forze del Somaliland e quelle del vicino Puntland - dovrebbero cercare di risolvere le divergenze attraverso il dialogo. Continuare a versare sangue è "inaccettabile", ha proseguito Mohamud, sottolineando che i cittadini dello stesso Paese - la Somalia - non dovrebbero combattere fra di loro ma cercare una "soluzione politica" nel rispetto dei desideri delle diverse comunità. Mohamud ha infine esortato le parti alla comprensione reciproca, come già fatto in precedenza nel tentativo di placare le tensioni sulla città di Las Anod e dell'area circostante, contesa fra gli Stati regionali del Somaliland e del Puntland. Dopo gli scontri, l'amministrazione regionale del Somaliland ha ribadito la sua disponibilità a risolvere la situazione di Las Anod attraverso il dialogo. Le autorità hanno quindi convocato una riunione straordinaria presieduta dal presidente Muse Bihi Abdi, al termine della quale il consiglio dei ministri regionale ha chiesto di garantire assistenza agli sfollati a causa delle violenze. (segue) (Res)