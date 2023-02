Somalia: violenze a Las Anod, Onu chiede apertura di un'indagine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violenze sono scoppiate per ottenere il controllo di alcune aree contese, un mese dopo che circa 20 persone sono state uccise durante le proteste scoppiate per la medesima ragione. Secondo Mohamed Farah, un medico dell'ospedale di Las Anod, capitale amministrativa della regione di Sool, almeno 40 persone sono state ricoverate in ospedale per le ferite subite nei combattimenti. Un altro medico ha detto che la struttura era stata presa di mira con proiettili di mortaio. Nello stesso tempo, l'amministrazione regionale ha denunciato un "attacco terroristico" contro l'hotel Hamdi di Las Anod, nel quale sono rimasti feriti due militari. Un testimone oculare ha confermato alla "Bbc" che l'edificio è stato preso di mira da "una grandinata di proiettili" per "sei ore senza sosta". Il Somaliland si è separato dalla Somalia nel 1991, ma non ha ottenuto un ampio riconoscimento internazionale per la sua indipendenza e ha visto osteggiate in particolare le sue rivendicazioni di controllo al confine orientale con il Puntland, una delle regioni semi-autonome della Somalia. Las Anod, in particolare, è rivendicata sia dal Somaliland che dalla regione semi-autonoma del Puntland, fedele a Mogadiscio. La città si trova nell'area di Sool, rivendicata anche dalle autorità del Puntland, che da parte loro negano che le loro truppe stiano combattendo a fianco delle milizie locali. (Res)