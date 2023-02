Congo-Kinshasa: attacco a convoglio Onu nel Nord Kivu, uccisi tre manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre manifestanti sono stati uccisi in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite avvenuto a Munigi, nella provincia del Nord Kivu, nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc). Lo rende noto in un comunicato la Missione Onu nella Rdc (Monusco) che si è detta "costernata" per l'uccisione dei tre manifestanti, precisando che questa è avvenuta nel tentativo di difendere il personale Onu dopo che i dimostranti avevano costretto il convoglio a fermarsi dando fuoco a quattro camion. La presenza delle forze Onu nel Paese è sempre più oggetto di critiche e proteste da parte della popolazione locale che negli ultimi mesi ha dato via a numerose proteste per chiedere il ritiro dei caschi blu, ritenuti inefficaci a fronteggiare l'offensiva dei ribelli che operano nella provincia orientale del Paese. Le proteste più violente sono avvenute nel luglio scorso a Goma, capoluogo provinciale, con la morte di almeno dieci persone, di cui tre caschi blu e sette manifestanti.(Res)