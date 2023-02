Turchia: viceministro Esteri russo nessuna minaccia per progetti infrastrutturali congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ritiene che non ci siano gravi minacce per i progetti infrastrutturali in Turchia, compresi i piani per rendere il Paese uno snodo del gas. Lo ha reso noto il viceministro degli Esteri russo, Aleksander Grushko, parlando nel corso di una conferenza stampa. Secondo Grushko, nonostante i gravi danni causati dal terremoto avvenuto nei giorni scorsi, la cooperazione energetica tra Russia e Turchia si sta sviluppando in conformità con i piani approvati. "Finora, procediamo dal fatto che non ci sono gravi minacce per l'attuazione dei progetti infrastrutturali concordati", ha detto il viceministro. (Rum)