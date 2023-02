Ucraina: ministro Difesa tedesco Pistorius, difficile fare previsioni su negoziati di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “difficile fare previsioni” su negoziati di pace tra Russia e Ucraina. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Secondo Pistorius, la “questione centrale” in merito possibili negoziati di pace per porre fine alla guerra in Ucraina è “come si arriva al punto” in cui le trattative diventano “possibili, con entrambe le parti pronte” ai colloqui. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco ha infine risposto “sì, naturalmente” quando gli è stato chiesto se l'ex repubblica sovietica debba vincere la guerra che le è stata mossa dalla Russia. (Geb)