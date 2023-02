Francia: nel quarto trimestre del 2022 3 mila nuovi posti nel settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2022 in Francia sono stati creati 3 mila nuovi posti di lavoro nel settore privato, lo 0,6 per cento in più rispetto ai tre mesi precedenti. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). "Questa stabilità fa seguito a sette trimestri consecutivi di netto aumento", si legge nella nota. "Il lavoro salariato privato eccede dell'1,5 per cento il suo livello dell'anno precedente (+304.900 posto) e quello precedente alla crisi sanitaria (fine 2019) del 4,5 per cento (+888 mila posti)", riferisce l'Insee. (Frp)