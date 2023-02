Ruanda: omicidio giornalista, responsabile condannato a una multa di 900 dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale del Ruanda ha inflitto una multa di 900 dollari a un uomo che si è dichiarato colpevole di omicidio colposo per la morte del giornalista John Williams Ntwali, noto critico nei confronti del governo. Lo riferisce la stampa ruandese, secondo cui il verdetto è stato emesso al termine di un' processo chiuso al pubblico. Il giornalista è stato ucciso il mese scorso quando un veicolo in corsa ha colpito la motocicletta su cui viaggiava. Le autorità hanno archiviato il caso affermando si fosse trattato di un incidente stradale. Numerosi gruppi per i diritti umani, tuttavia, hanno chiesto un'indagine indipendente, descrivendo la sua morte come sospetta, denunciando il fatto che Ntwali fosse stato regolarmente minacciato e attaccato dai media filogovernativi per i suoi rapporti investigativi.(Res)