Sardegna: assessore Trasporti, scongiurare interruzione collegamenti navali con isole minori

- L’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, ha scritto ai prefetti di Cagliari e Sassari chiedendo un incontro, “nell’ottica di individuare un percorso condiviso”, per discutere sui collegamenti marittimi in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole di La Maddalena e San Pietro. Nei giorni scorsi la gara per l’affidamento del servizio, gestito dalla Delcomar in regime di proroga fino al 31 marzo prossimo, è andata deserta per la seconda volta. “Il conclamato e perdurante fallimento di mercato – scrive l’assessore Moro – colpisce il servizio essenziale del trasporto marittimo e rischia di incidere negativamente sul diritto costituzionalmente garantito alla mobilità e alla connettività, innanzitutto dei residenti delle isole minori della Sardegna, e in generale sul tessuto economico e sociale di tali isole”. Pertanto, “occorre scongiurare l’interruzione di questi servizi, che avrebbe inevitabili riflessi anche sull’ordine pubblico e sulla sicurezza”, conclude l’esponente della Giunta regionale. (Rsc)