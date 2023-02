© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità in attenuazione nelle ore notturne fino a sereno o poco nuvoloso in mattinata con qualche addensamento un po' più persistente sui rilievi settentrionali. Precipitazioni assenti, salvo residuo debolissimo nevischio nelle prime ore sui rilievi centro-orientali. Temperature minime in leggero aumento, massime stazionarie. In pianura minime intorno a -3 °C, massime intorno a 7 °C. (Rem)