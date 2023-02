Singapore-Vietnam: primo ministro Pham Minh Chinh in visita da oggi al 10 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, sarà in visita ufficiale a Singapore da oggi al 10 febbraio, su invito dell’omologo singaporiano, Lee Hsien Loong, in occasione del 50mo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche e dei dieci anni di partnership strategica. Il premier vietnamita è partito con una delegazione comprendente, tra gli altri, i ministri degli Esteri, Bui Thanh Son, della Pianificazione e degli investimenti, Nguyen Chi Dung, e dell’Industria e del commercio, Nguyen Hong Dien. Domani, come riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Singapore, il primo ministro del Vietnam sarà ricevuto nel palazzo presidenziale, Istana, dalla presidente della città-Stato, Halimah Yacob, e dall’omologo Lee e sarà ospite di un pranzo in suo onore. I due premier assisteranno alla firma di accordi bilaterali, riguardanti in particolare l’economia digitale e verde. Il leader di Hanoi incontrerà anche il ministro delle Finanze di Singapore, Lawrence Wong, il ministro per la Sicurezza nazionale, Teo Chee Hean, e il presidente del Parlamento, Tan Chuan-J. (segue) (Fim)