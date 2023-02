Singapore-Vietnam: primo ministro Pham Minh Chinh in visita da oggi al 10 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anno scorso, secondo dati del governo vietnamita, Singapore si è classificata al primo posto tra i Paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e al secondo posto nel mondo per gli investimenti esteri in Vietnam, con 6,46 miliardi di dollari; complessivamente gli investitori singaporiani hanno investito 70,8 miliardi di dollari in 3.095 progetti. Nel 2021 il commercio bilaterale ha raggiunto 8,3 miliardi di dollari e nel 2022 dovrebbe aver superato i nove miliardi: nei primi nove mesi dell’anno scorso sono stati registrati scambi per 7,01 miliardi di dollari, il 17 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il primo ministro del Vietnam proseguirà il suo viaggio ufficiale, che si concluderà l’11 febbraio, con una tappa in Brunei, su invito del sultano Hassanal Bolkiah. Le relazioni diplomatiche tra i due Paesi risalgono al 1992 e sono state elevate a partnership onnicomprensiva nel 2019. Gli scambi commerciali nel primo semestre di quest’anno hanno totalizzato 458 milioni di dollari. (Fim)