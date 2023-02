Agroalimentare: Coldiretti, raddoppiati costi della frutta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guerra in Ucraina e rincari energetici spingono i costi correnti per la produzione della frutta e della verdura italiane che arrivano anche a raddoppiare (fino a +119 per cento) con un impatto traumatico sulle aziende agricole. E' quanto emerge dall'analisi di Coldiretti su dati Crea divulgata a Fruit Logistica di Berlino la principale fiera internazionale di settore dove è presente il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini per incontrare gli operatori italiani. L'impennata dei costi di produzione ha colpito tutte le fasi dell'attività aziendale – rileva Coldiretti - dal riscaldamento delle serre ai carburanti per la movimentazione dei macchinari, dalle materie prime ai fertilizzanti, con spese più che raddoppiate, fino agli imballaggi. Gli incrementi non hanno risparmiato neppure la plastica per le vaschette, le retine e le buste, la carta per bollini ed etichette, il cartone ondulato come il legno per le cassette, mentre si allungano anche i tempi di consegna. Aumenti che sono stati per la maggior parte assorbiti dalle imprese agricole stesse – nota Coldiretti -, aumentando le difficoltà del settore, con quasi un produttore di ortaggi su cinque (19 per cento) che ha addirittura lavorato in perdita. Ma a pesare è anche la concorrenza sleale delle produzioni straniere – continua Coldiretti -, con l'ortofrutta Made in Italy stretta nella morsa del protezionismo da un lato e del dumping economico e sociale dall'altro. (segue) (Com)