Ucraina: ministro Difesa tedesco, in corso feroce guerra di logoramento

22 luglio 2021

- È “una feroce guerra di logoramento” quella in corso in Ucraina, con il Paese aggredito dalla Russia che “è ammirevole e merita il nostro pieno e incrollabile sostegno”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Quando gli è stato chiesto se l'ex repubblica sovietica possa vincere con la riconquista di Donbass e Crimea, Pistorius ha risposto che si tratta di “una domanda difficile” ed è come “guardare in una sfera di cristallo”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha aggiunto che “l'Ucraina sta combattendo con incredibile valore” e ha un “grandioso” personale militare. Pistorius ha infine sottolineato che “è fondamentale continuare a sostenere l'Ucraina al meglio delle nostre capacità”. (Geb)