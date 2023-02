India: banca centrale aumenta tasso chiave di 25 punti base al 6,5 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esecutivo vede segnali positivi anche nella riscossione delle imposte dirette, con un impatto sul gettito fiscale lordo (aumentato del 15,5 per cento nel semestre aprile-novembre 2022) e nella creazione di occupazione. Inoltre, sottolinea che i fondamentali sono stati rafforzati dalle “riforme strutturali e di governance ad ampio raggio” intraprese dal 2014. Viene rivendicato un aumento significativo della spesa pubblica sociale. Quella centrale e statale per il settore sanitario è al 2,1 per cento del Pil, dopo essere salita tra gli anni fiscali 2021 e 2022 dall’1,6 al 2,2 per cento, soprattutto in conseguenza della pandemia e della campagna di vaccinazione (oltre 2,2 miliardi di dosi somministrate). Secondo l’Indagine i mercati del lavoro delle aree urbane e rurali si sono ripresi, a livelli superiori a quelli pre-Covid, con un tasso di disoccupazione in calo dal 5,8 per cento del 2018-19 al 4,2 per cento nel 2020-21. (segue) (Inn)