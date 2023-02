Auto: dati preliminari Volkswagen, risultato operativo 2022 aumentato a 22,5 miliardi euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, le vendite di modelli elettrici sono nuovamente migliorate, con un +26 per cento a oltre 572 mila veicoli. Allo stesso tempo, il flusso di cassa “non è stato all'altezza dell'obiettivo” stabilito dalla dirigenza: il dato ha, infatti, segnato un declino dagli 8,6 miliardi di euro del 2021 ai circa cinque del 2022, con Volkswagen che puntava almeno al livello dell'anno precedente. L'azienda ha motivato tale risultato con “la situazione di approvvigionamento instabile e le interruzioni nelle catene logistiche, soprattutto alla fine dell'anno”. A dicembre scorso, il gruppo disponeva di circa 43 miliardi di euro di liquidità nella sua attività principale, in netto aumento dai 26,7 miliardi di euro del 2021. Tale incremento è dovuto quasi esclusivamente a proventi derivanti dalla quotazione in borsa di Porsche, già controllata di Volkswagen. (Geb)