Imprese: dati preliminari Eon, utile aumentato a otto miliardi di euro nel 2022

- Il gruppo per l'energia tedesco Eon ha registrato nel 2022 un utile prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (Ebitda) di otto miliardi di euro, superando di 200 milioni di euro le previsioni che stimavano il risultato tra i 7,6 e i 7,8 miliardi di euro. È quanto si apprende dai dati preliminari pubblicati dall'azienda, che presenterà quelli definitivi il 15 marzo. Come nota il quotidiano “Handelsblatt”, è “un po' una sorpresa” che Eon abbia superato le previsioni. Dopo tutto, il gruppo “non è stato da subito uno dei beneficiari della crisi dei prezzi dell'energia”. All'inizio, l'incremento dei costi dell'elettricità e del gas ha, infatti, gravato sulla società. Tuttavia, la maggior parte dei rincari è stata trasferita ai clienti nel corso del 2022. Per l'anno in corso, l'amministratore delegato di Eon, Leonhard Birnbaum, prevede ulteriori aumenti dei prezzi. In particolare, secondo l'Ad, il gas potrebbe rimanere più costoso rispetto a prima della crisi dell'energia. (Geb)