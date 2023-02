Ucraina: Zelensky ringrazia Biden per parole di sostegno allo Stato dell'Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato l'omologo degli Stati Uniti Joe Biden per le parole di sostegno all'Ucraina espresse durante il discorso di ieri sullo Stato dell'Unione. "Grazie presidente per le forti parole di supporto all'Ucraina durante il tuo discorso alla nazione. Siamo grati per la leadership degli Stati Uniti nell'aiutare l'Ucraina, e per la solidarietà dell'intero popolo statunitense", ha scritto Zelensky sul suo profilo Twitter. "I nostri valori sono gli stessi, e il nostro obiettivo comune è la vittoria. L'Ucraina sceglie liberamente il suo futuro. Così è e così sarà!" ha aggiunto il presidente ucraino. (Kiu)