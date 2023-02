Usa: rischi sismici, Marina sospende operazioni in tre bacini di carenaggio nel Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione delle operazioni in tre bacini di carenaggio nello Stato di Washington, a causa dei rischi di natura sismica nella regione. Il provvedimento interessa tra gli altri il bacino n. 6 del Cantiere navale di Puget Sound - l'unico della Costa occidentale degli Stati Uniti in grado di effettuare lavori di manutenzione delle portaerei - e un bacino di carenaggio della Trident Refit Facility a Bangor, il principale sito per la manutenzione dei sottomarini lanciamissili della Flotta Usa del Pacifico. Secondo la nota della Marina, verranno assunte "misure aggiuntive" per assicurare la sicurezza "della forza lavoro, dei marinai, degli abitanti locali, dell'ambiente e dei sottomarini" nell'eventualità di terremoti e tsunami. (Was)