Corea del Sud: Difesa pianifica primo volo in formazione di droni stealth nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud intende effettuare il primo volo in formazione di velivoli stealth senza pilota nel 2025. Lo ha annunciato oggi Korean Air Co., una delle aziende che partecipano al progetto di sviluppo accelerato lo scorso dicembre dallo sconfinamento nel Paese di droni nordcoreani. La compagnia aerea ha presentato il piano durante un forum sui sistemi di combattimento. I velivoli senza pilota in fase di sviluppo dovrebbero operare in futuro a fianco degli aerei con equipaggio, svolgendo principalmente missioni di sorveglianza, ricognizione e guerra elettronica. (segue) (Git)