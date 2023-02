Corea del Sud: Difesa pianifica primo volo in formazione di droni stealth nel 2025 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha minacciato di porre fine all'accordo del 2018 tramite cui entrambe le Coree si sono impegnate a evitare attività militari ostili lungo il confine di fatto tra i due Paesi, nel caso Pyongyang violi ancora una volta lo spazio aereo sudcoreano. Yoon ha già criticato in più occasioni gli accordi inter-coreani sottoscritti nel 2018 dal suo predecessore, Moon Jae-in. L'avvertimento segue la violazione dello spazio aereo sudcoreano da parte di cinque droni da ricognizione della Corea del Nord, che il mese scorso ha causato forte imbarazzo nelle forze armate sudcoreane, rivelatesi non in grado di abbattere i velivoli senza pilota. (Git)