Energia: norvegese Equinor registra utile netto record di 28,7 miliardi di dollari nel 2022

- Il colosso energetico norvegese Equinor ha pubblicato oggi dei risultati record per il 2022. L'utile netto è più che triplicato lo scorso anno raggiungendo i 28,7 miliardi di dollari, sostenuto in particolare dall'aumento dei prezzi del gas che hanno ampiamente compensato un leggero calo della produzione, pari al 2 per cento, circa 2,04 milioni di barili equivalenti al giorno. Equinor, come diverse altre società energetiche, ha beneficiato dell’aumento dei prezzi provocato anche dalla guerra in Ucraina. I tagli nelle forniture di gas russo all'Europa hanno spinto i prezzi a livelli record lo scorso anno e hanno reso la Norvegia, e di conseguenza Equinor, il più grande fornitore di gas del continente. "Nel 2022, abbiamo risposto alla crisi energetica e contribuito alla sicurezza" delle forniture, ha affermato l'amministratore delegato, Anders Opedal, in un comunicato stampa. L'utile netto rettificato è stato pari a 22,7 miliardi di dollari in crescita rispetto ai 10 miliardi del 2021 per un fatturato in crescita del 66 per cento, pari complessivamente a 150,8 miliardi di dollari. Questi dati consentiranno all’azienda norvegese di distribuire ampi dividendi ai propri azionisti pari a circa 17 miliardi di dollari. Equinor, inoltre, intende investire tra i 10 e gli 11 miliardi di dollari nel 2023 e aumentare la produzione di idrocarburi del 3 per cento. (Sts)