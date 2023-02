Corea del Nord: Kim Jong-un visita militari nel 75mo anniversario delle forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ordinato una espansione del calendario delle esercitazioni militari e il "perfezionamento della postura bellica". Lo hanno riferito i media di Stato nordcoreani, a margine di un incontro della Commissione militare centrale convocato lunedì per discutere la preparazione al combattimento delle forze armate del Paese. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), durante l'incontro sono stati "discussi approfonditamente i principali incarichi militari e politici per il 2023, e le questioni a lungo termine riguardanti l'orientamento dell'edificazione delle forze armate". La Corea del Nord si starebbe preparando frattanto a condurre una vasta parta militare per il 75mo anniversario della fondazione delle forze armate domani, 8 febbraio. (segue) (Git)