Germania: i liberaldemocratici chiedono un approccio più critico con la Cina

- Il Partito liberaldemocratico (Fdp) chiede per la Germania un approccio più critico nei confronti della Cina. È quanto si legge in un documento approvato dal gruppo della Fdp al Bundestag, visionato dal quotidiano “Handelsblatt”. Nel testo si legge che la natura di “rivale sistemico” della Cina è stata “giustamente” messa a fuoco nella triade con cui la Commissione europea ha descritto il Paese, definito anche “partner” e “concorrente”. Secondo i deputati della Fdp, Pechino è pronta a “utilizzare la politica commerciale ed economica come uno strumento geopolitico di potere” e sta diventando sempre più una minaccia per l'ordine mondiale basato sulle regole. In considerazione della questione di Taiwan, per i liberaldemocratici la Cina è anche una minaccia per la pace mondiale. “Siamo in una nuova competizione di sistema, e dobbiamo accettarla come tale e pensarvi in maniera strategica”, evidenziano i deputati della Fdp. (segue) (Geb)