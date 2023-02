Germania: i liberaldemocratici chiedono un approccio più critico con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento è stato redatto dai vicepresidenti del gruppo liberaldemocratico al Bundestag, Alexander Lambsdorff e Gyde Jensen, con il collega di partito Johannes Vogel. Intervistato da “Handelsblatt”, Vogel ha affermato che la politica della Germania nei confronti di Pechino “deve cambiare,proprio come la Cina è cambiata sotto Xi Jinping”, il suo presidente. Poiché “nessuno vuole un disaccoppiamento completo”, devono essere prese in considerazione delle “alternative”. Secondo Jensen, “la recente escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Cina ha dimostrato ancora una volta che dobbiamo riposizionarci nei confronti della Cina”. Ora, ha aggiunto Jensen, con Xi alla guida del Paese e del Partito comunista cinese vi è “una visione molto più critica della Cina” sia nella società sia nell'imprenditoria della Germania. La classe politica tedesca deve, quindi, “reagire”. In tale prospettiva, il governo federale sta elaborando la Strategia per la sicurezza nazionale e la Strategia per la Cina. Intanto, per i parlamentari della Fdp che pure riconoscono la politica della “Cina unica”, il “crescente uso di minacce militari” da parte di Pechino è “estremamente preoccupante” e la Germania deve prepararsi a uno scenario in cui la Cina attacca Taiwan. “Ciò include l'identificazione dei punti deboli nella nostra infrastruttura critica e nelle dipendenze economiche con rilevanza sistemica, ad esempio attraverso stress test sulla Cina”. (segue) (Geb)