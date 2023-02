Germania: i liberaldemocratici chiedono un approccio più critico con la Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla crescente aggressività di Pechino, i deputati della Fdp sostengono l'introduzione di stress test sulla Cina per le aziende tedesche, che dovrebbero essere obbligatori soltanto per le imprese “particolarmente critiche”. A prove di questo genere dovrà essere sottoposta anche l'infrastruttura della Germania. L'obiettivo è “l'identificazione di dipendenze rilevanti per la sicurezza, ma anche sistemiche, dalla Repubblica popolare cinese”. Al riguardo, il gruppo della Fdp al Bundestag cita esplicitamente le reti di trasporto e commercio della Germania, con porti, ferrovie e aeroporti, l'approvvigionamento di energia e l'infrastruttura digitale. Allo stesso tempo, i liberaldemocratici propongono l'inasprimento della legge sul commercio estero. In particolare, nel documento si afferma che il governo federale debba concordare all'unanimità su “partecipazioni controverse” della Cina in Germania. L'esecutivo tedesco dovrebbe poi stipulare più accordi di libero scambio. Infine, i deputati della Fdp spingono per la costituzione di una “alleanza delle democrazie”, iniziativa promossa anche dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. (Geb)