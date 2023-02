Regno Unito: "The Times", riorganizzazione ministeri "più grande cambiamento dalla Brexit"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha messo in atto ieri quello che il quotidiano "The Times" ha definito "il più grande cambiamento a Westminster dalla Brexit". Annunciando la creazione di quattro nuovi ministeri, Sunak ha cercato di concentrare la sua amministrazione sulla trasformazione del Regno Unito in una "superpotenza scientifica", dichiarando che "l'innovazione guiderà la crescita dell'economia nel prossimo decennio". Il primo ministro ha affermato che tali cambiamenti gli consentiranno di mantenere i suoi impegni riguardo la crescita economica del Regno Unito. (Rel)