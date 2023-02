Usa-Cina: record scambi commerciali nel 2022, 690 miliardi di dollari nonostante tensioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di dati in linea con quelli registrati dalla Cina, dove le esportazioni sono crollate del 9,9 per cento a dicembre rispetto all'anno prima. Anche in Europa i commerci sono apparsi in sofferenza alla fine dello scorso anno, in risposta a un generale calo della domanda interna ed estera. Le importazioni della Germania sono calate del 6,1 per cento a dicembre rispetto a novembre, mentre le esportazioni hanno perso 6,3 punti percentuali. In Francia le importazioni nel quarto trimestre del 2022 sono state inferiori dell'1,9 per cento rispetto al periodo precedente, mentre l'export è diminuito di 0,3 punti percentuali. (Was)