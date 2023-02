Usa-Cina: "Washington Post", pallone sonda parte di una più vasta operazione di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pallone sonda cinese abbattuto dalla Forza aerea degli Stati Uniti al largo del South Carolina, dopo aver sorvolato per più di una settimana lo spazio aereo Usa, sarebbe parte di una più vasta operazione di spionaggio di Pechino. Lo affermano fonti anonime dell'intelligence statunitense citate dal quotidiano "Washington Post". Secondo le fonti, il presunto pallone spia che ha sorvolato gli Stati Uniti si inserisce in un più ampio programma di sorveglianza, che verrebbe coordinata da un sito nella provincia cinese dell'Hainan. Gli Stati Uniti non sono a conoscenza delle dimensioni precise della flotta di palloni spia cinesi, ma ritengono che negli ultimi anni la Cina abbia effettuato almeno due dozzine di missioni sui cieli di almeno cinque continenti. Sei voli avrebbero interessato anche lo spazio aereo Usa: una circostanza che resta nodo di polemica negli Stati Uniti, dove gli ex vertici dell'intelligence e della sicurezza nazionale negano tale ricostruzione. Le fonti d'intelligence menzionate dal quotidiano precisano che non tutti i palloni sonda avvistati in diverse aree del Globo sono identici, ma appaiono piuttosto "variazioni" dello stesso progetto. (segue) (Was)