Usa-Cina: "Washington Post", pallone sonda parte di una più vasta operazione di spionaggio (4)

- Mao ha anche ribadito la posizione ufficiale della Cina, secondo cui il pallone aerostatico che ha sorvolato gli Stati Uniti la scorsa settimana aveva solo "usi civili" ed era entrato nello spazio aereo statunitense "per errore", "senza porre alcuna minaccia alla sicurezza nazionale" degli Stati Uniti. "Gli Usa avrebbero dovuto gestire l'incidente in maniera calma, professionale e pacifica, ma hanno insistito sull'uso della forza", ha accusato la portavoce cinese. L'episodio ha indotto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a rinviare una visita ufficiale in Cina che avrebbe dovuto iniziare il 5 febbraio scorso. Gli Stati Uniti nel frattempo hanno fatto sapere di aver recuperato buona parte dei resti del "pallone-spia" dalla superficie dell'oceano, aggiungendo che sono ancora in corso le operazioni di recupero dei detriti finiti sott'acqua. (Was)