Thailandia: passo indietro su liberalizzazione marijuana, preoccupa aumento dei consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia sta adottando nuove restrizioni regolatorie per arginare il forte aumento dell'uso ricreativo della marijuana, seguito alla depenalizzazione approvata lo scorso anno. Il tema del consumo e dell'abuso della marijuana si preannuncia rilevante in vista delle prossime elezioni generali, in programma nel Paese il prossimo maggio. Il governo thailandese ha annunciato già il mese scorso l'introduzione dell'obbligo di fornire documenti di identità per l'acquisto di boccioli di marijuana, ricchi di composti allucinogeni. Bangkok punta ad aggregare i dati relativi agli acquirenti in un nuovo database nazionale che consenta di analizzare le vendite e gli acquisti di cannabis, facendo leva anche sulla minaccia della revoca delle licenze ai rivenditori. Le autorità hanno anche intensificato le attività di sorveglianza, arrestando a gennaio più di 30 rivenditori privi di licenza a Bangkok e Pattaya. Uno dei fronti della stretta decretata dal governo thailandese è l'abuso da parte di turisti stranieri: il mese scorso il ministero della Salute ha pubblicato 10 linee guida per i viaggiatori che consumano marijuana nel Paese, inclusi requisiti di acquisto e coltivazione. Il ministero ha avvertito che chi fuma marijuana in pubblico rischia sino a tre mesi di carcere e sanzioni di 25 mila baht (740 dollari). (Fim)