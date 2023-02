Usa: Stato dell'Unione, tensione tra Biden e Repubblicani sulla previdenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso sullo Stato dell'Unione tenuto ieri dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden di fronte al Congresso federale è stato scandito da contestazioni, quando l'inquilino della Casa Bianca ha affrontato il tema della previdenza sociale e dell'assistenza sanitaria. Riferendosi al braccio di ferro coi Repubblicani in materia di spesa pubblica, Biden ha infatti affermato che "alcuni Repubblicani vorrebbero archiviare Sicurezza sociale e (il programma di assistenza sanitaria) Medicare". A tali parole, diversi parlamentari conservatori - incluso il presidente della Camera Kevin McCarthy - hanno replicato con cori di "no" e "bugiardo". Biden, però, non ha fatto alcun passo indietro, e ha replicato: "Chi ne dubita può passare nel mio ufficio, vi darò una copia della proposta". A quel punto le contestazioni sono proseguite, con diversi deputati che hanno chiesto al presidente di citare per nome almeno un deputato favorevole al taglio della spesa sociale. Nei giorni scorsi il presidente della Camera McCarthy ha più volte sostenuto che i Repubblicani non hanno posto il tema della spesa sociale nell'agenda dei colloqui sull'indebitamento dello Stato in corso con la Casa Bianca. (Was)