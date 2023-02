Malesia: premier Anwar visita quartier generale dell'Umno, promette unità in vista delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha visitato ieri, per la prima volta dopo 20 anni, il quartier generale dell'Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno), storico partito conservatore e suo alleato nel governo di unità nazionale. Durante la visita, Anwar ha dichiarato che tutti i partiti del governo di unità nazionale collaboreranno in vista delle elezioni in programma in sei Stati malesiani nei prossimi mesi. Nella sede dell'Umno Anwar ha presieduto il primo incontro del segretariato del governo di unità nazionale, e ha annunciato la costituzione di un comitato per discutere le elezioni statali. "Il comitato elettorale si concentrerà sulle elezioni statali, incluse (questioni quali) l'assegnazione dei seggi e la garanzia di una base solida e unitaria tra i partiti", ha detto il primo ministro. (Fim)