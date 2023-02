India: banca centrale aumenta tasso chiave di 25 punti base al 6,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Reserve Bank of India (Rbi) ha aumentato oggi il suo tasso repo di riferimento di 25 punti base, al 6,5 per cento. L'incremento - il sesto consecutivo decretato dalla banca centrale indiana - potrebbe essere l'ultimo prima di un periodo di pausa dagli interventi sui tassi, in concomitanza con un rallentamento dell'inflazione in India. A dicembre 2022, infatti, l'inflazione al consumo nel Paese si è attestata al 5,72 per cento, in lieve calo rispetto a novembre e ai minimi da 12 mesi. L'intervento sui tassi della Rbi segue di una settimana l'annuncio da parte del primo ministro Narendra Modi di un forte aumento della spesa in infrastrutture nel bilancio dello Stato per l'anno fiscale che inizierà ad aprile. (segue) (Inn)