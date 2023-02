India: banca centrale aumenta tasso chiave di 25 punti base al 6,5 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione al dettaglio, dopo il picco del 7,8 per cento nell’aprile dell’anno scorso, è tornata all’interno dell’intervallo programmato dalla Reserve Bank of India, del quattro per cento con un margine del più o meno due per cento. L’istituto dall’aprile del 2022 ha avviato un ciclo di inasprimento della politica monetaria aumentando il tasso di interesse di riferimento di 225 punti base. Il governo – ricorda l’Indagine – ha adottato un approccio su più fronti, tra l’altro riducendo i dazi all’esportazione di benzina e gasolio e quelli sull’importazione dei principali prodotti, vietando l’esportazione di prodotti a base di frumento e imponendo dazi all’esportazione di riso, abbassando l’accisa sull’olio di palma grezzo e raffinato, sull’olio di soia grezzo e sull’olio di girasole grezzo. (segue) (Inn)