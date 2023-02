India: banca centrale aumenta tasso chiave di 25 punti base al 6,5 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India, prosegue il documento, ha raggiunto l’obiettivo del 40 per cento di capacità elettrica installata da combustibili non fossili prima dell’anno previsto, il 2030; per quella data la quota dovrebbe salire al 50 per cento. La capacità di energia solare installata era di 61,6 gigawatt a ottobre 2022. Per quanto riguarda l’agricoltura spiccano gli aumenti degli investimenti privati (al 9,3 per cento nel 2020-21), del credito (a 18.600 miliardi di rupie nello stesso esercizio) e della produzione di cereali (315,7 milioni di tonnellate sempre nel 2021-22). Nell’industria, l’indice dei direttori d’acquisto del settore manifatturiero è in zona espansione da 18 mesi e alcune produzioni sono in forte crescita: nell’anno fiscale 2021, ad esempio, il Paese è diventato il secondo produttore di telefoni cellulari al mondo, con 290 milioni di unità, mentre il comparto farmaceutico attira sempre più investimenti (699 milioni di dollari nell’anno fiscale 2022). I servizi dovrebbero crescere al 9,1 per cento nell’anno fiscale 2023 (8,4 per cento nel 2022). Le esportazioni di merci hanno totalizzato 332,8 miliardi di dollari nel semestre aprile-dicembre 2022. (Inn)