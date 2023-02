Colombia: ex ministro Difesa si candida a sindaco di Bogotà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto per la linea metropolitana di Bogotà, una tratta sopraelevata dal costo complessivo di 22 miliardi di pesos, è stato siglato a novembre 2017 dall'allora sindaco, Enrique Penalosa, l'ex presidente, Ivan Duque, e il consorzio cinese, Metro Linea 1. Un accordo atteso da decenni e condito da clausole che avrebbero dovuto blindare i finanziamenti pubblici a favore del progetto, indipendentemente da eventuali decisioni di nuovi amministratori. Un principio che l'attuale sindaca, Claudia Lopez, ha difeso nonostante fosse favorevole al tracciato sotterraneo disegnato dallo stesso Petro nel suo mandato da primo cittadino, e non a quello sopraelevato di Penalosa. "Sarà rispettosa della legge e dei contratti pubblici firmati e in nessun caso annullerò il contratto, né ritarderò le soluzioni alla mobilità che chiede Bogotà", aveva detto Lopez una volta sindaca. (segue) (Mec)