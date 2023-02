Usa: Biden chiederà a repubblicani di “lavorare insieme” durante il suo discorso al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale e il Congresso devono lavorare insieme per il bene dei cittadini: combattere per il gusto di farlo non porta a nulla. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si rivolgerà ai repubblicani al Congresso durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, in programma tra poco più di due ore di fronte alle camere riunite. In alcuni estratti del discorso pubblicati dalla Casa Bianca, il presidente Usa ha ribadito che “la mia visione per il Paese è sempre stata quella di ricostruire la classe media, che rappresenta l’anima e la spina dorsale degli Stati Uniti: dobbiamo portare a termine il lavoro”. Proprio l’essenza della società statunitense sarà al centro del discorso di Biden. “La nostra è una storia di progresso e resilienza, perché siamo l’unico Paese al mondo ad essere uscito più forte di prima da tutte le crisi che ha dovuto affrontare, ed è quello che stiamo facendo anche adesso”, affermerà il presidente, facendo riferimento ai successi della sua amministrazione in campo economico (con un tasso di disoccupazione ai minimi storici) e nella gestione della pandemia di Covid-19. “La mia strategia economica vuole investire nelle persone e nei luoghi che sono stati dimenticati e lasciati indietro”, si legge nel documento. (Was)