Usa-Germania: Blinken incontra ministro Economia, grazie per sostegno a Ucraina

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha ringraziato le autorità di Berlino per il sostegno finanziario, militare e umanitario fornito all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Particolare attenzione è stata dedicata al futuro della cooperazione tra Stati Uniti e Germania in campo economico, commerciale ed energetico. (Was)