Usa: Biden, su inflazione siamo posizionati meglio di chiunque altro

- Gli Stati Uniti hanno ancora molto lavoro da fare per contenere il rialzo dei prezzi, ma sono in una posizione migliore rispetto al resto del mondo. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione. “Si tratta di un problema globale derivante dalla pandemia, e acuito ulteriormente dalla guerra in Ucraina che ha bloccato le catene di approvvigionamento di cibo ed energia”, ha ricordato, ricordando che negli Stati Uniti il tasso di inflazione è sceso per sei mesi consecutivi. Il presidente Usa ha anche sottolineato i successi ottenuti dalla sua amministrazione in campo economico. Soprattutto nel mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione al 3,4 per cento che rappresenta il minimo da oltre 50 anni. (Was)